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С кем борется Павел Дуров?
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С кем борется Павел Дуров? 

Главный региональный 6 часов назад
Telegram в очередной раз из акции против себя сделал PR-акцию всероссийского масштаба
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал заявление, которое касается двухнедельного противостояния Роскомнадзора и компании предпринимателя.
«Мы боремся за цифровое будущее России, — цитирует слова Павла Дурова «Эхо Москвы», — ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры… Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни».
Информационная безопасность российского общества под угрозой, считает основатель Telegram. При этом г-н Дуров опроверг, что он лично или его компания борется с Роскомнадзором и ФСБ. Мы отстаиваем право на конфиденциальность, — подчеркнул Павел Дуров.
Напомним, что в минувшие выходные прошла акция в поддержку Telegram, который вторую неделю не могут заблокировать. Сочувствующие борцам за конфиденциальность в воскресенье выпустили бумажные самолетики из своих окон. Такой самолетик является символом самого мессенджера. Telegram в очередной раз из акции против себя сделал PR-акцию всероссийского масштаба.
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