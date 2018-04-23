С кем борется Павел Дуров?

Telegram в очередной раз из акции против себя сделал PR-акцию всероссийского масштаба

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал заявление, которое касается двухнедельного противостояния Роскомнадзора и компании предпринимателя.

«Мы боремся за цифровое будущее России , — цитирует слова Павла Дурова «Эхо Москвы» , — ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры… Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни».

Информационная безопасность российского общества под угрозой, считает основатель Telegram. При этом г-н Дуров опроверг, что он лично или его компания борется с Роскомнадзором и ФСБ . Мы отстаиваем право на конфиденциальность, — подчеркнул Павел Дуров.

Напомним, что в минувшие выходные прошла акция в поддержку Telegram, который вторую неделю не могут заблокировать. Сочувствующие борцам за конфиденциальность в воскресенье выпустили бумажные самолетики из своих окон. Такой самолетик является символом самого мессенджера. Telegram в очередной раз из акции против себя сделал PR-акцию всероссийского масштаба.

Это неполный текст новости