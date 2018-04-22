В Рунете пожаловались на проблемы с доступом к Google 

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские пользователи жалуются на отсутствие доступа к Google в последние 24 часа. Сбой подтверждают мониторинговые сайты.
Так, по данным DownDetector, проблемы с доступом возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, нескольких южных регионов, а также на территории Украины.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook написал о блокировке целого ряда IP-адресов Google.
Многие пользователи увязывают проблемы с доступом к ресурсу с блокировкой Telegram.
На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители ведомства заявляли, что действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан.
Защита компании настаивает на том, что требования российских властей невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
Тем не менее, в начале недели Роскомнадзор начал блокировать мессенджер. В связи с тем, что Telegram использует разные IP-адреса для обхода блокировки, под удар попали другие сервисы. На проблемы, в частности, жаловались Amazon, Viber и Youtube.