ВЦИОМ: Telegram есть у каждого восьмого взрослого пользователя в России

"Среди распространенных на сегодняшний день в нашей стране мессенджеров Telegram занимает одно из последних мест: только 12% интернет-пользователей (в сеть заходят 78% по выборке в целом) сообщили, что обмениваются сообщениями с помощью этого приложения", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Вопрос задавался в ходе опроса 13-14 апреля: социологи попросили респондентов ответить, пользуются или не пользуются они тем или иным мессенджером из предложенного перечня.

По данным ВЦИОМ, самым популярным оказался WhatsApp — 59% опрошенных интернет-пользователей сказали, что общаются с его помощью; на втором месте Viber (45%), на третьем — Skype (41%). За ними следуют Google Hangouts (17%), мессенджер Facebook (15%) и Telegram (12%). О том, что используют для обмена сообщениями ICQ (на интернет-сленге — «аська») сообщили 3% пользователей.

Чаще всего пользователи Telegram при выборе этого приложения руководствовались тем, что там уже были их друзья и знакомые — об этом сказали 45% из них. Еще более трети (35%) мотивировали свой выбор удобством мессенджера, а четверть (26%) — гарантиями конфиденциальности данных. Еще 18% сообщили, что начали пользоваться Telegram, чтобы читать информационные каналы, а 15% назвали другие причины.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в апреле 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.