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Павел Дуров объяснил, за что борется Telegram
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Павел Дуров объяснил, за что борется Telegram 

BFM.RU 4 часа назад
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его команда борется за цифровое будущее России.
«Свободный интернет и оконечное шифрование — неотъемлемые части этого будущего», — говорится в заявлении на странице Дурова в соцсети «ВКонтакте». Он отмечает, что целью не является борьба со спецслужбами или с Роскомнадзором.
«Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни», — замечает основатель Telegram. По его мнению, как только некая служба получает возможность бесконтрольно мониторить личную переписку граждан, очень скоро этот доступ оказывается в руках у третьих сторон — взяткодателей, хакеров, агентов других государств.
Ранее Дуров поблагодарил жителей России за поддержку свободного интернета и за участие в его акции, когда в знак поддержки Telegram пользователи выпускали из окна бумажные самолетики.
13 апреля суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны в связи с тем, что он не передал ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
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