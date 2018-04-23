Павел Дуров объяснил, за что борется Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его команда борется за цифровое будущее России

«Свободный интернет и оконечное шифрование — неотъемлемые части этого будущего», — говорится в заявлении на странице Дурова в соцсети «ВКонтакте». Он отмечает, что целью не является борьба со спецслужбами или с Роскомнадзором

«Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни», — замечает основатель Telegram. По его мнению, как только некая служба получает возможность бесконтрольно мониторить личную переписку граждан, очень скоро этот доступ оказывается в руках у третьих сторон — взяткодателей, хакеров, агентов других государств.

Ранее Дуров поблагодарил жителей России за поддержку свободного интернета и за участие в его акции, когда в знак поддержки Telegram пользователи выпускали из окна бумажные самолетики.