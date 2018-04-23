Более 20 тыс. подмосковных жителей стали пользователями мобильного приложения системы‑112

«Мобильное приложение подмосковной системы-112 становится популярным средством вызова экстренных служб среди жителей региона. С начала 2018 года приложение установило более 3,8 тысячи пользователей. На сегодняшний день общее количество пользователей увеличилось почти до 21 тысячи», — сказал Пестов.

Он отметил, что мобильное приложение имеет широкий функционал. С его помощью пользователи могут оперативно сообщить о случившейся чрезвычайной ситуации, вызвать необходимые экстренные службы, получить справочную информацию о способах оказания первой помощи.

Также, по его словам, пользователи мобильного приложения могут размещать сообщения о происшествии в ленте новостей.

«Например, оказавшись свидетелем ДТП можно разместить информацию об этом на специальной карте приложения. Это сообщение увидят операторы, организующие оперативное реагирование и другие участники движения, которые смогут выбрать другой маршрут объезда», — отметил Пестов.

В приложении создан специальный раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений.

«С помощью карты можно найти адрес ближайшей больницы, МФЦ, отдел полиции. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон», — сказал начальник ГКУ «Центр 112» Алексей Вагутович.

По данным пресс-службы, одним из важных преимуществ мобильного приложения системы-112 считается геопозиционирование. Принимая запрос через мобильнее приложение, оператор автоматически видит местоположение обратившегося, что значительно облегчает работу и сокращает время прибытия экстренных служб.