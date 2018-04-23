Роскомнадзор заблокировал более 200 интернет-ресурсов в Оренбургской области с начала года

С начала 2018 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Оренбургской области обнаружили 465 интернет-ресурсов с незаконной информацией, сообщает Ria56.

Материалы проверок были переданы в региональное управление Роскомнадзора для принятия решения о блокировке сайтов и внесения их адресов в Единый реестр доменных имён, запрещённых в стране.

Как рассказали в полиции, в результате заблокирован доступ к сведениям на 204 интернет-ресурсах.

Ранее в МВД России заявили, что в 2017 году Роскомнадзор заблокировал почти 21 тыс. сайтов, которые распространяли информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков.