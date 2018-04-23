Facebook Messenger: как избежать взлома

С тех пор, как существуют социальные сети, преступники пытаются использовать их для распространения вредоносных программ и вирусов. Но зачем они это делают?

Заражая компьютер вредоносными зловредами, хакеры получают доступ к вашим данным.

Какие цели преследуют хакеры?

Хакеры при этом преследуют различные цели: одни, заполучив данные вашей учетной записи и номера кредитных карт, могут получить доступ к деньгам. Другие блокируют вход в компьютер и требуют денег за его «освобождение». Есть те, которые пытаются собрать достаточно информации, чтобы потом вас шантажировать.

На Facebook хакеры пользуются дружескими связями пользователя. Они взламывают профиль одного человека, а затем отправляют из этого профиля сообщения его друзьям по Facebook. Они при этом надеются, что получатели доверяют отправителю сообщения и нажмут на вирусную ссылку или перешлют требуемую сумму.

На что нужно обратить внимание

Методы Facebook-хакеров часто схожи. Мы собрали для вас наиболее частые признаки сообщения со взломанной страницы:

Самый важный совет: никогда не переходите по ссылкам в сообщениях, которые кажутся вам необычными. Такие ссылки чаще всего замаскированы и выглядят почти как известные вам URL, например, ссылка на видео с YouTube. Однако если присмотреться внимательно, то можно увидеть, что точка в адресе находится не на своем месте или превью видео — всего лишь фейк.

Не пугайтесь, если увидите изображение своего собственного профиля в превью ссылки на сайт. Это часть взлома, а следовательно — фейк.

Если вы все же кликнули на ссылку, как правило, начинается переадресация на страницу, которая предложит установить некую программу. Ни в коем случае не выполняйте эту установку, даже если у программы вполне знакомое название, например «Flash Player».

Есть еще один момент. Если вдруг в папке входящих сообщений на Facebook появилось письмо от человека, с которым вы давно не общались, это может быть попытка взлома. Кроме того, будьте осторожны с сообщениями с незнакомых Facebook-профилей.

Сообщения, созданные Facebook-хакерами, обычно очень короткие, чтобы вы не смогли подловить их на ложной информации. Стоит заподозрить неладное, если ваш русскоязычный знакомый вдруг начинает говорить, например, по-английски.

Часто сообщение содержит только ваше имя, а также несколько эмодзи.

В любом случае, будьте внимательны: хакеры постоянно придумывают новые способы обмана.

Перечислим методы защиты Если сообщение кажется вам необычным, никогда не нажимайте на ссылку, содержащуюся в нем. Лучше быть осторожным, чем обманутым!

Установите на вашем компьютере надежную антивирусную программу.

Не забывайте регулярно менять пароли. Никогда не используйте один и тот же пароль для нескольких учетных записей. Фото: pxhere.com, авторские

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