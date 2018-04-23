«Аэрофлот» предупредил о распространении ложной информации о розыгрыше бесплатных билетов авиакомпании

Информация о бесплатных подарочных билетах авиакомпании «Аэрофлот» , которая распространяется в мессенджере WhatsApp, является ложной. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот» официально заявляет, что информация о двух бесплатных подарочных билетах, которые авиакомпания дарит в честь своего 95-летия, является абсолютной ложью и мошенничеством, «Аэрофлот» не имеет никакого отношения к данной рассылке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователи мессенджера WhatsApp получают мошеннические сообщения от имени «Аэрофлота», в которых предлагается получить два бесплатных билета, просто перейдя по ссылке.

«Мошенническая ссылка может выглядеть так https://couponsnow.site/aeroflot. Аэрофлот напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях», — указано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам.

«Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама. «Аэрофлот» призывает пользователей интернета не поддаваться на провокации мошенников и остановить распространение заведомо ложной информации», — заключили в авиакомпании.