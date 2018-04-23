Я качаю по 70 гигабайт в месяц на iPhone, но не плачу за них

Я качаю по 70 гигабайт в месяц на iPhone, но не плачу за нихСмартфон уже давно перестал быть для меня исключительно средством связи.

Это рабочий инструмент, источник новостей, медиакомбайн с безлимитной музыкой и видео, а также хранилище разнообразных полезных сервисов для жизни.

Естественно, все эти приложения требуют огромного количества трафика. Ради интереса, решил посчитать сколько данных я скачал.

Посмотрел статистику и пришёл в ужас

Для того, чтобы понять масштаб «интернет-зависимости», достаточно взглянуть на список всех программ с указанием количества потреблённых данных (Настройки — Сотовая связь). Цифры вышли космические.

За весь период (с ноября прошлого года, когда я последний раз делал сброс) ушло 360 гигабайт трафика. Для сравнения объем накопителя моего MacBook Pro 2016 модельного года составляет всего лишь 250 гигабайт. Откуда прилетело столько данных?

Важный для меня пункт — безлимитная музыка. Связано это в первую очередь с тем, что объем памяти в моем iPhone 6 всего 16 гигабайт. Про боль ходить с ним в 2018 году я рассказывал в отдельном материале.

Поэтому музыку я всегда слушаю «по воздуху». Использую сразу 4 сервиса: Apple Music (46,9 ГБ), VK (40 ГБ), Boom (47,8 ГБ) и Soundcloud (664 МБ). Мои меломанские потребности «сожгли» более 135 гигабайт трафика!

Вторыми по расходу потребления данных, естественно, стали социальные сети. Первым приложением стал прожорливый Instagram (46,4 ГБ), вторым — видеосервис Youtube (27,3 ГБ), третьим — новостная лента Twitter (18 ГБ). Итого более 91 ГБ!

Что касается рабочих моментов, то здесь ситуация чуть лучше: Chrome (14,8 ГБ), Safari (11,5 ГБ), Gmail (2,4 ГБ) и мессенджеры (1 Гб). Итого всему, что связано с работой, потребовалось почти 30 ГБ.

В силу невозможности хранить все сделанные фотографии на айфоне, я использую сервис Google Photo. Через сотовую связь я был вынужден скинуть в облака калифорнийской компании более 21 ГБ медиаинформации.

Наконец, все системные службы съели 38,8 ГБ.

Как бороться с трафик-«беспределом»

В этой ситуации меня спасает Yota . На сегодняшний день компания предлагает сразу несколько разнообразных сценариев использования.

Можно выбрать оптимальный с учётом трафика:

Или даже собрать индивидуальный план. Например, VK, Instagram, Twitter, Youtube съели более 131 гигабайта моего трафика за пять месяцев. То есть около 26 гигабайт в месяц!

С обычным тарифом мне практически ТОЛЬКО за использование соцсетей пришлось бы платить 500 рублей в месяц. Один гигабайт обходился бы мне в 16 рублей.

Но благодаря конструктору Yota, я могу настроить тариф, при котором их безлимитное использование соцсетей обходится в 130 рублей в месяц. То есть всего 5 рублей за гигабайт!

Свободные 30 гигабайт я трачу на другие цели. Удобно и дешево.

Любопытно, что если исходить из статистики при средней потреблении в 72 гигабайта в месяц я тратил бы около 1150 рублей, а по факту, выходит лишь 630 рублей. Экономия почти в два раза!

Самое главное, что можно самостоятельно оценить свои расходы трафика и подключить за символичную фиксированную плату безлимитный доступ к самым ненасытным приложениями!

Все абоненты Yota получают также приличный пакет удобств:

связь по России без лишних трат, стоимость услуг не меняется в поездках по стране

полный контроль расходов в мобильном приложении Yota

федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G Добавлю к приятным плюшкам удобное фирменное приложение, в котором можно получить всю необходимую информацию.

Смело рекомендую Yota для тех, кто не хочет беспокоиться об использованном трафике. Подключаешь и пользуешься, не думая о безумным цифрах скаченной информации.

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