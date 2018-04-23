Мосгорсуд признал законным 100 часов работ участнице Pussy Riot М. Алехиной за акцию в поддержку Telegram

Мосгорсуд признал законным назначение 100 часов обязательных работ участнице Pussy Riot Марии Алехиной за акцию с бумажными самолетиками в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Решение Мещанского суда в отношении М. Алехиной оставлено без изменений», — сказал собеседник агентства. Кроме того Мосгорсуд не стал рассматривать аналогичную жалобу православного активиста Дмитрия (Энтео) Цорионова и вернул материал в Мещанский суд, так как его адвокат не приложил официальный документ о представлении его интересов в суде.

Мещанский суд признал М. Алехину виновной по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») и назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ. Аналогичное наказание получил православный активист Дмитрий (Энтео) Цорионов.

Активисты запускали бумажные самолетики у дверей здания ФСБ на Лубянке. Всего на акции были задержаны 12 человек. На молодых людей составили административные протоколы.

Таганский районный суд 13 апреля 2018 г. удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ . При этом судья удовлетворила ходатайство ведомства о незамедлительной блокировке мессенджера. Адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев обжаловал это решение в Мосгорсуде.

Основанием для иска стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.