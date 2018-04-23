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В платформу Waves интегрируют смарт-контракты
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В платформу Waves интегрируют смарт-контракты 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Разработчики Waves добавят в платформу смарт-контракты, чтобы повысить безопасность пользователей и расширить возможности блокчейна.
На официальном сайте Waves опубликован документ Waves Smart Contracts. В нем сказано, что в платформу будут интегрированы смарт-контакты. С помощью нововведения пользователи смогут создавать кошельки с мультиподписью. Также будет введена двухфакторная аутентификация, добавлены атомные свопы и появится возможность «заморозки» токенов в кошельке.
Интеграция разбита на два этапа. В ходе первого, смарт-контракты (неполные по Тьюрингу) будут использовать язык программирования RIDE, чтобы облегчить реализацию нововведения. Этап стартовал 19 апреля.
На втором этапе будут реализованы полные по Тьюрингу смарт-контракты с использованием языка RIDEON, с помощью которых можно решать сложные задачи в блокчейне Waves. Они будут интегрированы после завершения тестирования «облегченной» версии.
Реализация задуманного повысит безопасность работы пользователей, упростит функционал для новичков и позволит проводить прямой обмен криптовалют. С помощью смарт-контрактов можно будет реализовать и другие задачи.
Напомним, что Dow Jones Media Group протестирует блокчейн вместе с браузером Brave.
текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay
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