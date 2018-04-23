В платформу Waves интегрируют смарт-контракты

Разработчики Waves добавят в платформу смарт-контракты, чтобы повысить безопасность пользователей и расширить возможности блокчейна.

На официальном сайте Waves опубликован документ Waves Smart Contracts. В нем сказано, что в платформу будут интегрированы смарт-контакты. С помощью нововведения пользователи смогут создавать кошельки с мультиподписью. Также будет введена двухфакторная аутентификация, добавлены атомные свопы и появится возможность «заморозки» токенов в кошельке.

Интеграция разбита на два этапа. В ходе первого, смарт-контракты (неполные по Тьюрингу) будут использовать язык программирования RIDE, чтобы облегчить реализацию нововведения. Этап стартовал 19 апреля.

На втором этапе будут реализованы полные по Тьюрингу смарт-контракты с использованием языка RIDEON, с помощью которых можно решать сложные задачи в блокчейне Waves. Они будут интегрированы после завершения тестирования «облегченной» версии.

Реализация задуманного повысит безопасность работы пользователей, упростит функционал для новичков и позволит проводить прямой обмен криптовалют. С помощью смарт-контрактов можно будет реализовать и другие задачи.

Напомним, что Dow Jones Media Group протестирует блокчейн вместе с браузером Brave.

текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay