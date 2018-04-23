Житель Красноярска получил пять лет колонии за комментарии «ВКонтакте»

Суд вынес приговор 28‐летнему красноярцу по делу о призывах к терроризму. Мужчине назначили пять лет лишения свободы и три года запретили публиковать что‐либо в Сети. Об этом сообщила пресс‐служба прокуратуры Красноярского края.

Поводом для обвинения стали комментарии в социальной сети «ВКонтакте», которые мужчина размещал в свободном доступе. По версии следствия, они носили экстремистский характер. Эти действия попали под санкции статьи УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».