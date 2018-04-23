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Житель Красноярска получил пять лет колонии за комментарии «ВКонтакте»
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Житель Красноярска получил пять лет колонии за комментарии «ВКонтакте» 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Суд вынес приговор 28‐летнему красноярцу по делу о призывах к терроризму. Мужчине назначили пять лет лишения свободы и три года запретили публиковать что‐либо в Сети. Об этом сообщила пресс‐служба прокуратуры Красноярского края.
Поводом для обвинения стали комментарии в социальной сети «ВКонтакте», которые мужчина размещал в свободном доступе. По версии следствия, они носили экстремистский характер. Эти действия попали под санкции статьи УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Недавно Госдума выдвинула инициативу привлекать к ответственности пользователей соцсетей за распространение дезинформации. Идея возникала после трагедии в Кемерово: тогда по Сети появились слухи, минимум, о 300 погибших. Информация не подтвердилась.
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