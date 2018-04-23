Как Facebook собирает ваши данные, даже если вы не зарегистрированы в соцсети

Заявление Цукерберга было настолько важным, что Facebook даже опубликовала специальную запись в своем блоге, в которой объяснила, почему соцсеть этим занимается.

Однако в публикации было упомянуто не все, например, в ней не было ни слова о «теневых профилях». Под этим термином понимают условный профиль человека, который составляется о нем, даже если тот не зарегистрировался на той или иной платформе. А еще в блоге Facebook не было ничего о сроках хранения подобных данных или о том, как социальная сеть получает информацию о незарегистрированных пользователях, чьими контактами кто-то поделился в Facebook.

Издание Recode выяснило у представителя Facebook эти спорные моменты.

Что такое «теневой профиль»?

Так называют всю подборку данных о пользователе, который не зарегистрирован в Facebook. Название появилось благодаря идее о том, что у Facebook достаточно информации о человеке, чтобы создать версию его профиля, которым тот не пользуется.

Глава Facebook Марк Цукерберг утверждает, что ничего не знает об этом термине. А представитель компании сообщил Recode, что та «не занимается созданием теневых профилей». По его словам, данные собираются для иных целей.

Какие данные о незарегистрированных пользователях собирает Facebook?

Facebook собирает эти данные двумя способами — с помощью истории браузера и друзей незарегистрированных пользователей.

О первом способе было сказано в корпоративном блоге Facebook. На некоторых сайтах можно обнаружить рекламный пиксель Facebook или различные социальные кнопки, связанные с социальной сетью (например, кнопку «лайка»). Все эти элементы замечают, кто заходил на сайт и сообщают Facebook, был ли это зарегистрированный пользователь или нет.

Фото: Getty Images

Если вы не зарегистрированы в Facebook, эти данные будут менее ценными, потому что Facebook не продает таргетированную рекламу (зависящую от истории вашего браузера), которую видят зарегистрированные пользователи. Но так как Facebook получает самые различные данные, например, о вашем IP-адресе, она может показывать вам рекламу с призывом зарегистрироваться. Да, Facebook не сможет зарабатывать на вашей истории, если вы незарегистрированный пользователь, но может попробовать заманить вас к себе с помощью рекламы.

Второй способ сбора данных — через загрузку контактов в Facebook. Во время регистрации в Facebook многие люди соглашаются загрузить контакты, чтобы быстрее найти зарегистрировавшихся в социальной сети знакомых. Наверняка не все люди из их телефонной книги есть в Facebook, однако мало кого это останавливает — и их данные также передаются социальной сети. И иногда среди них может быть не только номер телефона.

Что Facebook делает с этими данными?

В корпоративном блоге Facebook сказано, что история браузера используется для аналитики, а это значит, что разработчики платят Facebook, чтобы узнать, сколько человек заходят на их сайт или в приложение. Компания утверждает, что данные также нужны для различных мер безопасности, например, для выявления ботов. Вот как объясняет это сама компания:

Данные о посещаемых сайтах позволяют нам обнаружить злоумышленников. Если кто-то попытается войти в ваш аккаунт под IP-адресом из другой страны, мы можем задать несколько вопросов для подтверждения личности. Если за последние пять минут кто-то посетил сотни сайтов, мы можем заподозрить, что это бот.

С данными из списка контактов все интереснее. Facebook может использовать их, чтобы определить связь между зарегистрированным пользователем и тем, кого нет в этой социальной сети. Вот как прокомментировал этот момент Кашмир Хилл из издания Gizmodo:

С помощью своего огромного скрытого каталога Facebook может не только связать вас с тем, у кого есть ваши контакты. Компания может строить целые цепочки связи — например, если у двух разных людей есть адрес вашей почты или номер телефона, это значит, что эти люди, возможно, знают друг друга. При этом сами вы могли и не сообщать Facebook свои контакты.

Однако Facebook отрицает все подозрения в создании теневых профилей. «Мы не используем информацию из списка контактов для создания профилей незарегистрированных в Facebook пользователей», — заявила представительница компании. Однако при этом она добавила, что «при регистрации нового пользователя, мы пытаемся использовать загруженные им контактные данные для поиска знакомых».

Сколько хранятся эти данные?

Facebook утверждает, что данные не хранятся вечно, но это не совсем так. По словам представителя компании, Facebook хранит историю своих пользователей до 90 дней, а информация о незарегистрированных людях удаляется через 10 дней (но только если она была собрана с помощью социальных плагинов, например, кнопки «лайка». Если же данные были собраны через рекламный пиксель Facebook, они хранятся до 90 дней).

Фото: safenetvoice.org Во всем этом есть важный подвох: обычно люди не отказываются от интернета на целых 10 дней. А значит даже если Facebook действительно удаляет информацию о незарегистрированных пользователях каждые 10 дней, компания все равно продолжает ее постоянно собирать — каждые девять, восемь, семь дней и так далее.

А вот еще один подвох, который подтвердил представитель компании: загруженные из контактов данные не исчезают сами по себе, если только тот, кто их загрузил, не удалит их из Facebook вручную. Facebook утверждает, что загрузки данных из списка контактов происходят «постоянно», так что, скорее всего, информация о незарегистрированных пользователях Facebook никогда не исчезнет с серверов социальной сети.

Можно ли как-то остановить сбор данных?

Нет. Сбор никак нельзя отключить. Вы можете полностью отказаться от интернета, но даже если вы это сделаете, ваши друзья или родственники смогут загрузить в Facebook данные о вас из списка контактов.

Как узнать, загрузил (а) ли я свои контакты в Facebook?

У Facebook есть подробное руководство по управлению загрузкой контактов. Аналогичная официальная статья есть и для мессенджера Facebook.

Источник.

Материалы по теме:

Facebook представила «более доступное» соглашение о сборе данных пользователей

Facebook нас прослушивает? Инструкция для параноиков

Личные данные 346 тысяч людей два дня висели на стене музея

11 советов о том, как защитить свои данные в интернете