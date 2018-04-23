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Столичное УФАС выявило рекламу мобильного приложения с нарушениями на «Матч ТВ»
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Столичное УФАС выявило рекламу мобильного приложения с нарушениями на «Матч ТВ» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России выявило рекламу мобильного приложения с нарушениями на телеканале «Матч ТВ», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России установило факт распространения рекламы мобильного приложения Vengo Flowers на сайте телеканала «Матч ТВ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в спорной рекламе отсутствовала возрастная категория информационной продукции.
«Ведомство напоминает, что размещение рекламы информационной продукции, которая подлежит классификации в соответствии с федеральным законодательством, без указания возрастной категории не допускается. К информационной продукции наравне с продукцией СМИ, печатной, аудиовизуальной продукцией, программным обеспечением относятся и мобильные приложения. Рассмотрение дела состоится 24 апреля 2018 г.», — добавили в пресс-службе.
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