Столичное УФАС выявило рекламу мобильного приложения с нарушениями на «Матч ТВ»

«Московское УФАС России установило факт распространения рекламы мобильного приложения Vengo Flowers на сайте телеканала «Матч ТВ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в спорной рекламе отсутствовала возрастная категория информационной продукции.

«Ведомство напоминает, что размещение рекламы информационной продукции, которая подлежит классификации в соответствии с федеральным законодательством, без указания возрастной категории не допускается. К информационной продукции наравне с продукцией СМИ, печатной, аудиовизуальной продукцией, программным обеспечением относятся и мобильные приложения. Рассмотрение дела состоится 24 апреля 2018 г.», — добавили в пресс-службе.