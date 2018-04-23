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Роскомнадзор предупредил о фальшивой рассылке от его имени
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Роскомнадзор предупредил о фальшивой рассылке от его имени 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
За последнее время зафиксирован рост рассылки неустановленными лицами фальшивых уведомлений в адрес операторов персональных данных от имени Роскомнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
В уведомлениях сообщается о проведении ведомством внеплановых проверок на предмет выполнения требований закона «О персональных данных» по факту отсутствия организации в реестре операторов и отсутствия комплекта документов по защите данных.
«Обращаем внимание, что должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к рассылке данных сообщений», — отметили в службе.
В ведомстве уточнили, что рассылка сообщений производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором.
«Официальные сообщения Роскомнадзора могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru», — добавили в организации.
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