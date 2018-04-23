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В России частично не работает YouTube
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В России частично не работает YouTube 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
В России частично не работает YouTubeПока в России продолжается усиленная блокировка Telegram и Роскомнадзор активно блокирует IP-адреса Google, сегодня утром пользователи столкнулись с перебоями в работе видеохостинга YouTube.
С проблемами сталкиваются жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска. Многие связывают сбои YouTube именно с действиями Роскомнадзора.
По данным ресурса DownDetector, проблема действительно затронула западную и юго-западную часть России.
Некоторые пользователи отмечают, что проблемы с доступом к видеохостингу начали проявляться еще вчера вечером. Ролики не загружаются, а скорость рендеринга страница сравнима с эпохой ADSL-интернета. Ни представители РКН, ни пресс-служба YouTube пока комментариев не давали.
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