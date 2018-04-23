В России частично не работает YouTube

России частично не работает YouTubeПока в России продолжается усиленная блокировка Telegram и Роскомнадзор активно блокирует IP-адреса Google, сегодня утром пользователи столкнулись с перебоями в работе видеохостинга YouTube.

Казани, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Екатеринбурга, С проблемами сталкиваются жители Москвы Ижевска . Многие связывают сбои YouTube именно с действиями Роскомнадзора.

По данным ресурса DownDetector, проблема действительно затронула западную и юго-западную часть России.

Некоторые пользователи отмечают, что проблемы с доступом к видеохостингу начали проявляться еще вчера вечером. Ролики не загружаются, а скорость рендеринга страница сравнима с эпохой ADSL-интернета. Ни представители РКН, ни пресс-служба YouTube пока комментариев не давали.