Новая фишинговая кампания использует аккаунты Twitter

Эксперты предупреждают о новой волне фишинга, использующего взломанные аккаунты Twitter для рассылки личных сообщений. В теле этих сообщений содержится ссылка, ведущая на поддельную страницу для входа в Twitter, саму страницу не отличить от оригинала.

Скриншот личного сообщения, содержащего злонамеренную ссылку, можно посмотреть ниже.

После перехода по этой ссылке вы попадаете на страницу, которая выглядит совершенно легитимной в глазах среднестатистического пользователя.

Если ввести в эти поля свои учетные данные, они попадут в руки злоумышленников, которые получат полный контроль над вашей учетной записью.

Чтобы защитить себя от подобной киберугрозы, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Не переходите по сомнительным ссылкам в личных сообщениях;

Всегда обращайте внимание на адрес веб-страницы, которая просит вас ввести свои данные;

В случае с этой вредоносной кампанией фишинговую страницу практически не отличить от легитимного оригинала, однако есть некоторые тонкие нюансы, которые помогут вам вычислить подделку.

Внимательно приглядитесь к адресу, вы должны заметить, что вместо «Twitter» там указано «iwltter». Это старый прием, который киберпреступники успешно используют, рассчитывая на невнимательность пользователей.

Также эксперты призывают быть особо внимательными при использовании мобильных устройств (планшетов, смартфонов), так как адрес поддельной страницы может быть неразборчив. Стоит также обращать внимание на отправителя подозрительного личного сообщения, если вы не знакомы с этим человеком, можно смело игнорировать сообщение.