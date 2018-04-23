Google признала проблемы с доступом к ее сервисам в России

Google официально признали, что компания столкнулась с проблемами в России . Ранее — в конце прошлой недели — о недоступности поиска и ряда других сервисов начали сообщать российские пользователи.

В пресс-службе интернет-гиганта подтвердили изданию TechCrunch, что в курсе жалоб на сбои в работе на территории России и расследуют их. Издание отмечает, что пыталось добиться от поисковика комментария о блокировках интернета в России всю прошлую неделю, но отреагировала пресс-служба лишь в воскресенье.

Отмечается, что среди затронутых сервисов не только интернет-поиск, но и почта Gmail, а также push-уведомления на Android-смартфонах — оповещения от Android-приложений приходят также с серверов Google.