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Google признала проблемы с доступом к ее сервисам в России
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Google признала проблемы с доступом к ее сервисам в России 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Google официально признали, что компания столкнулась с проблемами в России. Ранее — в конце прошлой недели — о недоступности поиска и ряда других сервисов начали сообщать российские пользователи.
В пресс-службе интернет-гиганта подтвердили изданию TechCrunch, что в курсе жалоб на сбои в работе на территории России и расследуют их. Издание отмечает, что пыталось добиться от поисковика комментария о блокировках интернета в России всю прошлую неделю, но отреагировала пресс-служба лишь в воскресенье.
Отмечается, что среди затронутых сервисов не только интернет-поиск, но и почта Gmail, а также push-уведомления на Android-смартфонах — оповещения от Android-приложений приходят также с серверов Google.
В субботу Роскомнадзор сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, что внес в список блокируемых в России ресурсов ряд IP-адресов Google. Ведомство объяснило это тем, что эти адреса использовал для обхода блокировок мессенджер Telegram, а Google «не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России».
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