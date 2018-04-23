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Дуров попросил пользователей присылать ему инсайды о новых блокировках Роскомнадзора
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Дуров попросил пользователей присылать ему инсайды о новых блокировках Роскомнадзора 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Павел Дуров попросил рядовых пользователей сообщать ему на почту инсайды о причинах, планах и методах блокировки. Основатель Telegram также назвал новую дату запуска бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета (как это было в Петербурге — читайте здесь). Очередная акция пройдет в воскресенье, 29 апреля, в 19:00.
«Как только некая служба получает возможность бесконтрольно мониторить личную переписку граждан, очень скоро этот доступ оказывается в руках у третьих сторон — взяткодателей, хакеров, агентов других государств. В результате требование предоставить универсальные пути обхода шифрования через выдачу «ключей» снижает информационную безопасность как элит, так и общества в целом», —подвел итоги первой недели попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер.
По его мнению, «ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования», а отмена права на конфиденциальность само себе опасна.
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