Павел Дуров пообещал бороться «за цифровое будущее России» 

«Требование предоставить универсальные пути обхода шифрования через выдачу ключей снижает информационную безопасность, как элит, так и общества в целом», — написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что «ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования.
16 апреля Роскомнадзор начал закрывать доступ к Telegram в России. В реестр запрещённых сайтов попали около 20 миллионов IP-адресов, через которые можно было обходить блокировку. Сам мессенджер доступен.