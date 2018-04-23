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Павел Дуров пообещал бороться «за цифровое будущее России»
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Павел Дуров пообещал бороться «за цифровое будущее России» 

Говорит Москва 2 часа назад
«Требование предоставить универсальные пути обхода шифрования через выдачу ключей снижает информационную безопасность, как элит, так и общества в целом», — написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что «ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования.
16 апреля Роскомнадзор начал закрывать доступ к Telegram в России. В реестр запрещённых сайтов попали около 20 миллионов IP-адресов, через которые можно было обходить блокировку. Сам мессенджер доступен.
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