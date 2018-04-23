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Пользователи Gmail получили спам от самих себя
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Пользователи Gmail получили спам от самих себя 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
На днях владельцы почтовых ящиков на Gmail могли получить необычный спам. Дело в том, что нежелательные сообщения пользователи отправили сами себе. Даже несмотря на то, что Gmail защищена двухфакторной аутентификацией и обновляемыми паролями. Об этом рассказал портал Mashable.
Google уже отреагировала на ситуацию. По словам её представителя, «спам-кампания» коснулась небольшого количества пользователей. И специалисты уже приняла все необходимые меры по защите. Кроме того, компания Telus, с чьих серверов якобы поступали сообщения, отметила, что не имеет к этому никакого отношения и в данный момент разбирается в произошедшем.
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