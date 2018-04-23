Пользователи Gmail получили спам от самих себя

На днях владельцы почтовых ящиков на Gmail могли получить необычный спам. Дело в том, что нежелательные сообщения пользователи отправили сами себе. Даже несмотря на то, что Gmail защищена двухфакторной аутентификацией и обновляемыми паролями. Об этом рассказал портал Mashable.