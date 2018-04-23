«Только неотвратимость наказания может удержать от нелегального контента» 

Согласно опросу, 22% пользователей готовы платить за эксклюзивность контента, 16% готовы оплачивать отсутствие рекламы, а 14% согласны перейти на платный легальный контент из-за недоступности бесплатных вариантов. Около 70% аудитории в возрасте 18-34 лет предпочитают не платить за контент, в категории 45-54 года этот показатель ниже — 59%. Комментирует ведущий менеджер по продуктам REG.RU Роман Казаков:
«Краеугольный камень популярности, а вернее непопулярности сервисов с платным цифровым контентом в РФ — покупательская способность граждан. К сожалению, далеко у не у всех категорий пользователей есть возможность платить за музыку и фильмы. Кроме того, в отличие от США или Европы, у жителей России осталось достаточно много простых и доступных способов для нелегального скачивания и просмотра. Стоит также отметить, что в западных странах основой этого рынка являются 2 фактора: неотвратимость наказания, совмещенная с крупным штрафом и высокая доступность легальных способов получения контента. Второй момент — сам контент. Каталоги фильмов на указанных ресурсах могут быть неполными и пользователь не захочет платить за сервис, в котором нет новинок или интересующих его фильмов. Отдельно можно сказать, что нашим соотечественникам психологически проще платить за конкретный фильм, чем в формате подписки, когда есть вероятность, что деньги будут сняты, а ты ничего не смотрел».