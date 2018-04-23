Роскомнадзор выступил с предупреждением

Роскомнадзор предупредил операторов персональных данных, что не имеет отношения к поступающим к ним от имени регулятора сообщениям о внеплановых проверках исполнения закона "О персональных данных", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В последнее время участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений в адрес организаций — операторов персональных данных. В уведомлении сообщается о проведении Роскомнадзором внеплановых проверок на предмет выполнения требований Федерального закона "О персональных данных" по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных и отсутствия комплекта документов по защите персональных данных", — говорится в сообщении.
Регулятор обращает внимание, что должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к рассылке данных сообщений.
"Рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором. Официальные сообщения Роскомнадзора могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru", — уточнили в пресс-службе.