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Роскомнадзор сообщил о поддельных письмах с предупреждением о проверке
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Роскомнадзор сообщил о поддельных письмах с предупреждением о проверке 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Живая Кубань
Роскомнадзор предупредил, что рассылка официальных сообщений от имени службы идет с почтового сервера с доменным именем @rkn.gov.ru.
Другие домены не используется Роскомнадзором. На это в ведомстве просят обратить внимание операторов персональных данных. В их адрес участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений о проведении Роскомнадзором внеплановых проверок.
Предметом таких проверок, по заявлениям самозванцев, является выполнения требований Федерального закона «О персональных данных», а именно факт отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных или комплекта документов по защите персональных данных.
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