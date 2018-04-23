Роскомнадзор сообщил о поддельных письмах с предупреждением о проверке

Роскомнадзор предупредил, что рассылка официальных сообщений от имени службы идет с почтового сервера с доменным именем @rkn.gov.ru.

Другие домены не используется Роскомнадзором. На это в ведомстве просят обратить внимание операторов персональных данных. В их адрес участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений о проведении Роскомнадзором внеплановых проверок.

Предметом таких проверок, по заявлениям самозванцев, является выполнения требований Федерального закона «О персональных данных», а именно факт отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных или комплекта документов по защите персональных данных.