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Участник скандала с Cambridge Analytical рассказал о своей наивности
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Участник скандала с Cambridge Analytical рассказал о своей наивности 

Говорит Москва 2 часа назад
«В то время я думал, что мы всё делаем правильно. Я тогда был очень откровенен, честен и наивен… Если бы я заподозрил, что мы делаем что-то, что разрушит наши отношения с Facebook, я бы никогда этого не допустил», — сказал Коган в интервью CBS.
По его словам, в соглашении, которое пользователи подписывали перед заходом в приложение Cambridge Analytical, был соответствующий пункт. В нём говорилось, что личные данные могут быть переданы. Учёный подчеркнул, что сбором информации пользователей соцсетей занимаются «десятки тысяч» приложений.
Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте, когда стало известно о доступе Cambridge Analytical к данным пользователей соцсети. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов человек.
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