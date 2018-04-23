Участник скандала с Cambridge Analytical рассказал о своей наивности

«В то время я думал, что мы всё делаем правильно. Я тогда был очень откровенен, честен и наивен… Если бы я заподозрил, что мы делаем что-то, что разрушит наши отношения с Facebook, я бы никогда этого не допустил», — сказал Коган в интервью CBS

По его словам, в соглашении, которое пользователи подписывали перед заходом в приложение Cambridge Analytical, был соответствующий пункт. В нём говорилось, что личные данные могут быть переданы. Учёный подчеркнул, что сбором информации пользователей соцсетей занимаются «десятки тысяч» приложений.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте, когда стало известно о доступе Cambridge Analytical к данным пользователей соцсети. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов человек.