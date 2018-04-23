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Расширение LastPass не рекомендуют использовать — найден критический баг
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Расширение LastPass не рекомендуют использовать — найден критический баг 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Фото: Anti-Malware.ru
Популярнейший менеджер паролей LastPass рекомендует пользователям не использовать расширение LastPass для браузера, так как разработчики пытаются исправить серьезную уязвимость, которая может позволить злоумышленнику украсть пароли или выполнить код.
Брешь была обнаружена известным экспертом в области кибербезопасности Тэвисом Орманди (Tavis Ormandy), который в выходные сообщил о баге в Twitter. Соблюдая правила, Орманди не раскрыл технические детали уязвимости, уведомив разработчиков LastPass о ее существовании.
«Сегодня у меня было прозрение, я понял, как выполнить произвольный код в версии LastPass 4.1.43. Скоро ждите полный отчет и эксплойт», — пишет Орманди.
«В настоящее время мы активно работаем над устранением уязвимости. Брешь оказалась уникальной, эксплуатирующий ее метод крайне сложен. На данный момент мы не хотим раскрывать какие-либо подробности относительно этого недостатка. Более подробную информацию предоставим после наличия соответствующего патча», — завили представители LastPass.
Однако уже сейчас пользователи могут самостоятельно предпринять несколько шагов для повышения своей безопасности:
Заходить на сайты непосредственно из хранилища LastPass;
Использовать двухфакторную аутентификацию;
Остерегаться фишинговых писем.
В рамках проекта Google Project Zero Орманди уже давно проверяет LastPass на различного рода недостатки безопасности.
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