В Оренбуржье Роскомнадзор заблокировал 204 сайта с наркотиками

За четыре месяца 2018 года полицейские выявили 465 интернет-ресурсов с информацией о наркотиках, местах из приобретения и способах культивирования наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Среди веб-страниц с запрещенными сведениями 198 страниц в соцсетях. В Роскомнадзор были направлены заявки для внесения в Единый реестр доменных имен сайтов-нарушителей, из них уже заблокированы 204.

Также обнаружено 236 общественных мест и 359 надписей с рекламой синтетических наркотиков, сейчас их закрашивают.