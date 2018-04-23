Ещё
В Оренбуржье Роскомнадзор заблокировал 204 сайта с наркотиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

В Оренбуржье Роскомнадзор заблокировал 204 сайта с наркотиками 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
За четыре месяца 2018 года полицейские выявили 465 интернет-ресурсов с информацией о наркотиках, местах из приобретения и способах культивирования наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Среди веб-страниц с запрещенными сведениями 198 страниц в соцсетях. В Роскомнадзор были направлены заявки для внесения в Единый реестр доменных имен сайтов-нарушителей, из них уже заблокированы 204.
Также обнаружено 236 общественных мест и 359 надписей с рекламой синтетических наркотиков, сейчас их закрашивают.
АиФ-Оренбург: последние новости
Животных оренбургского приюта «Я-живой» теперь можно выбрать онлайн Пакет «Быть в плюсе» пополнился новым сервисом «СМС-реклама» В Орске сотрудники «Оренбургэнерго» проверили проверку приборов учета
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57479
У россиян снова попросят денег92
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»224
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
Модель Playboy обокрали в Подмосковье17
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение