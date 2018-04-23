Ещё
iPhone назвали самым ломающимся смартфоном в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

iPhone назвали самым ломающимся смартфоном в России 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
iPhone назвали самым ломающимся смартфоном в РоссииПо данным российских сервисных центров iPhone возглавил список самых ненадежных смартфонов, реализуемых на территории страны.
Чаще всего у пользователей возникают проблемы с моделям iPhone 5, 5s и 6. Ремонт этих смартфонов занимает почти треть всех обращений.
Не менее уязвимыми оказались и гаджеты главного конкурента американской компании, бренда Samsung. Чаще всего ломаются смартфоны Galaxy A5 и S7.
Закрывает тройку антилидеров смартфоны от китайских брендов Lenovo, Meixu, LeEco, Xiaomi и Huawei. На них приходится 17% ремонтов. Причина столь низкого количества поломок объясняется скорее не высоким качеством устройств, а предпочтением пользователей покупать новые девайсы в случае поломки.
Реже всего российские пользователи ремонтируют смартфоны Nokia, Motorola, Fly, Sony и LG, что объясняется незначительной популярностью этих брендов на рынке.
iPhones.ru: последние новости
Роскомнадзор заблокировал Google в России. Работает не у всех Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса хостинга Microsoft Я поставил на ноутбук Chrome OS. И он преобразился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован333
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России309
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет52
Масляков резко пригрозил Светлакову317
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»59
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение