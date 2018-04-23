iPhone назвали самым ломающимся смартфоном в России

iPhone назвали самым ломающимся смартфоном в РоссииПо данным российских сервисных центров iPhone возглавил список самых ненадежных смартфонов, реализуемых на территории страны.

Чаще всего у пользователей возникают проблемы с моделям iPhone 5, 5s и 6. Ремонт этих смартфонов занимает почти треть всех обращений.

Не менее уязвимыми оказались и гаджеты главного конкурента американской компании, бренда Samsung. Чаще всего ломаются смартфоны Galaxy A5 и S7

Закрывает тройку антилидеров смартфоны от китайских брендов Lenovo, Meixu, LeEco, Xiaomi и Huawei. На них приходится 17% ремонтов. Причина столь низкого количества поломок объясняется скорее не высоким качеством устройств, а предпочтением пользователей покупать новые девайсы в случае поломки.

Реже всего российские пользователи ремонтируют смартфоны Nokia, Motorola, Fly, Sony и LG, что объясняется незначительной популярностью этих брендов на рынке.