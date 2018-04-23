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Дуров рассказал, за что на самом деле борется Telegram
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Дуров рассказал, за что на самом деле борется Telegram 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Дуров рассказал, за что на самом деле борется TelegramПавел Дуров подвёл небольшой итог недели после блокировки Telegram в России. А также написал на своей странице ВКонтакте, за что на самом деле борется мессенджер.
По его словам, Telegram борется за свободный интернет. Другие развитые страны не выдают правительственным органам ключей шифрования, поскольку они могут впоследствии попасть «не в те руки». Дуров отметил, что команда мессенджера пытается поддерживать высокий уровень информационной безопасности. Не более того.
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