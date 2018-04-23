FACEBOOK ТЕСТИРУЕТ НОВЫЙ ВИДЕОФОРМАТ

Facebook тестирует Facebook Premieres, новый видеоформат, который «создан для того, чтобы дать возможность смотреть еще больше видео в Facebook Live».

Заявление сделалa Фиджи Симо, вице-президент по продуктам Facebook, сообщив о тестировании нового формата в группе создателей видео, паблишеров и вещателей, и «скоро» компания планирует запустить эту опцию широкой для аудитории.

В посте в социальной сети, Симо говорит, что Facebook Premieres позволит паблишерам и создателям контента, размещать для вовлечения пользователей заранее записанные видео, как живые моменты.

«Facebook Premieres соединит фанатов и создателей контента по-новому», — говорит Симо, — «Premieres позволит обеим сторонам построить сотрудничество, чтобы новейшее видео сразу после появления достигало зрителя».

Она также добавила, что «люди могут использовать Facebook Premieres как инструмент для просмотра кинотрейлеров, новых эпизодов шоу в Facebook Watch, или программ любимых авторов, одновременно вместе с другими пользователями — как сейчас это происходит в Facebook Live Video»

Ранее в этом году Facebook начал тестирование Watch Parties, позволяющего нескольким пользователям одновременно просматривать одно и то же видео.

Watch Parties позволяет членам группы Facebook смотреть, комментировать и реагировать на какие-то моменты видео одновременно, создавая опыт совместного просмотра.

ИСТОЧНИК: DIGITAL TV Europe