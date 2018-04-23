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Павел Дуров поблагодарил граждан РФ за участие в акции с бумажными самолётиками
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Павел Дуров поблагодарил граждан РФ за участие в акции с бумажными самолётиками 

Говорит Москва 3 часа назад
Накануне Дуров попросил пользователей поддержать мессенджер запуском бумажных самолётиков. К акции присоединились жители крупнейших городов России.
Основатель Telegram отметил, что если спецслужбы получат ключи шифрования, они смогут бесконтрольно читать переписку, и это снизит безопасность общества в целом. Он призвал пользователей присылать ему на специальный почтовый адрес информацию о планах и методах блокировки.
16 апреля Роскомнадзор начал закрывать доступ к Telegram в России. В реестр запрещённых сайтов попали около 20 миллионов IP-адресов, через которые можно было обходить блокировку. Сам мессенджер доступен.
Говорит Москва: последние новости
Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса хостинга Microsoft Telegram призвал граждан РФ запустить бумажные самолётики в поддержку интернета Роскомнадзор блокировал тысячи адресов третьего в мире по популярности провайдера
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