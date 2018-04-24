Одна подписка на 40 СМИ от «МегаФона»

«МегаФон» запустил портал pressa.megafon.ru, где пользователи могут по единой подписке читать более 40 изданий в своем смартфоне без рекламы. Материалы будут обновляться ежедневно.

Портал pressa.megafon.ru уже содержит порядка 40000 статей, включая архивы за несколько лет таких популярных журналов как РБК Forbes , Vogue, Tatler, Psychologies, Cosmopolitan , «АвтоМир», GEO, «Популярная механика», Esquire, NationalGeographic, Men’sHealth, Maxim, Glamour и т.д.

Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно.

Новый сервис от «МегаФона» позволяет читать интересные материалы в удобном формате на экране смартфона или компьютера, не отвлекаясь на рекламу. Пользоваться «МегаФон. Прессой» можно одновременно с 5 устройств.

«Цифровые версии СМИ с каждым годом все более популярны у читателей, оставляя далеко позади времена печатных изданий. «МегаФон» предлагает пользователям единое окно для просмотра статей от изданий совершенно различной тематики. Теперь нашим клиентам не придется путешествовать по интернет-площадкам или оформлять подписку из-за одной интересной статьи», — прокомментировал Директор по новым услугам и партнерствам «МегаФона» Артём Вильман.