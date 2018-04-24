Apple разрабатывает стеклянный iPhone

Apple намеревается выпустить стеклянный iPhone. Компания подала соответствующий документ в патентное бюро. Об этом сообщает портал Patently Apple.

Впервые о подобном смартфоне разработчики Apple задумались еще в 2011 году. С того момента поиск новых решений не прекращается. В новой редакции патентного документа представлен гаджет, который снабжен корпусом, и конструкционными элементами из стекла.

Смартфон может иметь жесткий и гибкий дисплей. Экран состоит из нескольких слоев, склеенных между собой.

Отмечается, что технология доступна не только для создания iPhone, но и для других продуктов компании — от умных часов до персональных компьютеров. Apple не сообщает, когда появятся первые стеклянные гаджеты.

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