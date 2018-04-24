Вести.net: в скандале вокруг Facebook открылись новые обстоятельства

Информация о блокировке сайта Google.ru не соответствует действительности, а проблемы доступа к нему могут быть у немногих мелких операторов, об этом говорится в сегодняшнем сообщении Роскомнадзора , опубликованном на сайте ведомства. Там же сказано, что информация о перебоях в работе сервисов крупнейшего мирового поисковика и владельца платформы Android проверяется и пока подтверждения не находит.

Напомню, ранее Роскомнадзор объявил о блокировке ряда IP-адресов Google из-за того, что, цитата: «тот не удовлетворил требования Роскомнадзора и продолжает позволять мессенджеру Telegram использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России ». Вскоре после этого Google подтвердил, что получает сообщения о перебоях в работе сервисов от своих пользователей в России и изучает ситуацию.

Новая глава в скандале с утечкой данных пользователей Facebook. Выяснилось, что создатель приложения-викторины, которая и собирала информацию, работал на соцсеть и связан с сотрудниками Facebook.

Речь идет о психологе Александре Когане . Глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в конгрессе фактически назвал его виновником утечки. В ответ тот дал серию интервью — в том числе одному из самых влиятельных шоу в США — 60 минут на CBS

В нем Коган прямо заявил, что текст соглашения Facebook с разработчиками никто не читает, а сам Facebook никогда не заставлял соблюдать это соглашение. По его словам, в правилах использования его собственного приложения, которое и собирало данные, больше полутора лет было сказано, что эти данные могут продаваться и передаваться третьей стороне. И всем было все равно.

Коган также рассказал изданию BuzzFeed, что у него были тесные связи с сотрудниками Facebook и самой компанией. В 2015-м он работал на соцсеть в качестве консультанта — обсуждал с работниками поведенческую психологию. Кроме того, он выступил соавтором исследования — в основу работы легли данные, которые ему предоставил сам Facebook. И более того, бывший партнер Когана, сооснователь того самого приложения-викторины, Джозеф Ченселор, уже три года работает в Facebook. В общем, вероятно, подобные факты заставят американских политиков еще раз присмотреться к главной соцсети планеты. Впрочем, пока американская пресса не только ищет новые поводы для обвинения Марка Цукерберга, но и изучает самого Когана. Выяснилось, что у «злобного разработчика, который слил данные пользователей», вполне себе злодейская фамилия — Спектр, прямо как название последнего фильма про Джеймса Бонда . Коган взял ее, когда женился. И журналисты шутят, что все только ради того, чтобы стать злодеем Доктором Спектром — хотя фамилия у персонажа из Джеймса Бонда была другая.

Но злодей этот был русским — и тут Когану тоже досталось. Его обвиняют в связи с Россией — хотя психолог родом из Молдавии , а в Москве жил в раннем детстве. Сейчас он связан фактически только с Петербургом — какое-то время вел совместные исследования с СпбГУ.

Настоящий ли злодей этот Доктор Спектр, уже завтра решит британский парламент . Психологу предстоит выступить перед политиками и разъяснить, как именно утечка данных повлияла на результаты выборов в США и голосование по Брекситу в Англии

Между тем, подоспела статистика: общий объем утечек информации за прошлый год увеличился в 4 с лишним раза — такие данные приводит аналитический центр компании InfoWatch. В абсолютных данных это более 13 млрд записей номеров социального страхования, реквизитов пластиковых карт и прочей критически важной информации. Всего за 2017 год специалисты насчитали 2131 случай утечек, но 99% всех данных были скомпрометированы в результате всего 39 больших инцидентов, то есть таких, в которых утекли данные как минимум 10 млн человек.

Таких происшествий стало меньше, но из-за укрупнения (ради удобства и эффективности) баз данных, если уж утекает, то сразу много. И тут важно то, что больше половины всех таких историй связаны со внутренними нарушениями, и преимущественно на уровне рядовых сотрудников. По вине руководства ведомств и компаний произошло только 3% инцидентов. И подавляющее большинство всех происшествий, 83%, это так называемые неквалифицированные утечки. То есть никто ничего не взламывал и злого умысла изначально ни у кого не было. Просто чья-то ошибка при работе с плохо защищенными данными пользователей.