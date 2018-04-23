CBS: профессор, передавший Cambridge Analytica данные Facebook, назвал это нормой

НЬЮ-ЙОРК , 23 апреля. / ТАСС /. Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган , который передал британской компании Cambridge Analytica личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, считает, что данная практика ранее считалась обычной и со стороны соцсети не было никаких возражений. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS , вышедшем в эфир в воскресенье.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, в 2015 году передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако позже в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена. Сведения были использованы для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, в том числе в США

"Думаю, сейчас удобно пытаться представить ситуацию так, будто это какой-то особый случай, что это было мошенническое приложение, и что это совсем необычно", — констатировал Коган. Как он подчеркнул, в действительности, в то время «это было довольно обычно и нормально».

Коган подтвердил, что в пользовательском соглашении, которое подписывали те, кто применял его приложение, имелся соответствующий пункт. В нем говорилось, что информация, поступающая в программу, далее может быть продана. Профессор подчеркнул, что, хотя это и противоречит правилам Facebook, никаких нареканий со стороны соцсети не поступало. «В то время я думал, что все, что мы делаем, правильно, честно говоря, я поступал довольно наивно», — признал Коган.

"Немного огорчает, что Facebook, очевидно, всегда было все равно", — отметил Коган. По его словам, Facebook в то время совершенно не настаивал на соблюдении данных норм. «У меня в течение полутора лет было пользовательское соглашение, в котором говорилось, что я могу собирать и продавать данные, никогда не было никаких нареканий», — пояснил он. Коган подчеркнул, что, по его мнению, приложений, которые собирали данные пользователей соцсети, насчитывается «десятки тысяч».