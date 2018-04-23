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Названы самые ненадежные смартфоны в России
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Названы самые ненадежные смартфоны в России 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Эксперты назвали продаваемые в России смартфоны, которые ломаются чаще остальных. Список гаджетов, которые регулярно попадают в ремонт из-за технических неисправностей, составлен по данным сервисных центров.
Самыми ненадежными оказались телефоны компании Apple. В лидерах антирейтинга значатся iPhone 5 и iPhone 6.
Немного реже в ремонт сдают iPhone 5s, iPhone 6s и iPhone 4s, передает телеканал «360». Среди моделей Samsung самыми проблемными назвали Galaxy A5 и Galaxy S7.
Доля обращений владельцев «яблочных устройств» составляет 29%, а Samsung — 20%. При этом эксперты подчеркивают, что моделей iPhone больше всего на российском рынке. Это может объяснить их количественное преимущество в сегменте обслуживания гаджетов.
За ремонтными услугами китайских аппаратов Xiaomi, Lenovo и Meizu обратились лишь в 17% случаев. По мнению специалистов, это связано с тем, что из-за низкой цены их проще заменить на новые, чем тратиться на устранение мелких проблем.
Реже всего в сервисных центрах оказываются гаджеты компаний Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly. Продукты этих производителей уже давно не пользуются особым спросом из-за возросшей конкуренции.
Напомним, что корпорация Apple представит свой новый смартфон iPhone SE 2 в мае 2018 года. Ранее предполагалось, что это случится не раньше июля.
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