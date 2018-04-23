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Голые мужские ноги в шлепанцах взбесили женщин
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Голые мужские ноги в шлепанцах взбесили женщин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Девушки из Великобритании негативно высказались в Twitter по поводу мужчин в шлепанцах. Неожиданная реакция была вызвана необычайно теплой погодой в стране.
Британская метеорологическая служба Met Office сообщила в Twitter, что 19 апреля стало самым теплым весенним днем в истории страны за последние 70 лет. Сотрудники службы поблагодарили пользователей за большое количество красочных фотографий, которые те публиковали в соцсетях.
В ответ на твит некоторые девушки написали, что у хорошей погоды есть очень серьезные минусы, которые касаются мужских ног.
«Тот факт, что на улице тепло и солнечно, не означает, что мы обязаны смотреть на мужские ступни в шлепанцах. Пожалуйста, прекратите это безумие», — обратилась пользователь под ником @Gellyfish к обладателям летней обуви.
Девушку поддержали. Пользовательницы попросили молодых людей не носить резиновые тапочки нигде, кроме пляжей.
«Не существует настолько сильной жары, которая оправдала бы вид оголенных мужских ног в британской городской среде», — подтвердила @silverstbrew.
Мужчин не убедили доводы девушек. Они заявили, что продолжат носить удобную обувь, несмотря на все протесты несогласных. Один из них пошутил, что когда-нибудь его даже кремируют в сланцах.
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