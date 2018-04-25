WhatsApp обзаведется новыми полезными функциями

В мессенджер WhatsApp хотят добавить еще несколько интересных функций. Так, совсем скоро у пользователей появится возможность объединять в один ряд два стикера. По словам разработчиков, это нужно для экономии места, а также для объединения стикеров в один смысловой или логический ряд.

Также в WhatsApp станет возможным добавление геотегов к пересылаемым стикерам. Уточняется, что рядом с наклейкой будет появляться маленький флажок с названием города, района или местности.

Кроме того еще одно новшество коснется групп, пишет « Российская газета ». Сообщается, что администраторы групп в мессенджере смогут понизить других администраторов в правах до обычных участников.

Ранее «СП» сообщала, что WhatsApp изменил функцию удаления сообщений. Если раньше на удаление записей с чужих устройств давалось всего восемь с половиной минут, то теперь намного больше — 68 минут.

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