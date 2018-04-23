Французские чиновники будут общаться в собственном секретном мессенджере

Для высших государственных чиновников Франции будет создан специальный зашифрованный мессенджер. Это связано с опасениями шпионажа, пишет «Русская планета».

Сообщается, что французское правительство допускает возможность потери важных сообщений при общении через WhatsApp, Facebook или Telegram, так как серверы мессенджеров не располагаются в стране. Причиной такого решения также стали инциденты потери данных с Facebook.

«Нам необходимо найти способ обмениваться зашифрованными сообщениями, которые не расшифруют в США или России », — передают «Известия» сообщение представительницы ведомства.

Сообщается, что мессенджер уже проходит тестирование, а его полное внедрение планируется в ближайшие месяцы.