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Французские чиновники будут общаться в собственном секретном мессенджере
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Французские чиновники будут общаться в собственном секретном мессенджере 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Для высших государственных чиновников Франции будет создан специальный зашифрованный мессенджер. Это связано с опасениями шпионажа, пишет «Русская планета».
Сообщается, что французское правительство допускает возможность потери важных сообщений при общении через WhatsApp, Facebook или Telegram, так как серверы мессенджеров не располагаются в стране. Причиной такого решения также стали инциденты потери данных с Facebook.
«Нам необходимо найти способ обмениваться зашифрованными сообщениями, которые не расшифруют в США или России», — передают «Известия» сообщение представительницы ведомства.
Сообщается, что мессенджер уже проходит тестирование, а его полное внедрение планируется в ближайшие месяцы.
Напомним, что ранее сообщалось о создании в Крыму нового мессенджера «Диалог М», который разрабатывается с 2014 года.
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