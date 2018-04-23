Французские чиновники будут общаться в собственном секретном мессенджере 

Для высших государственных чиновников Франции будет создан специальный зашифрованный мессенджер. Это связано с опасениями шпионажа, пишет «Русская планета».
Сообщается, что французское правительство допускает возможность потери важных сообщений при общении через WhatsApp, Facebook или Telegram, так как серверы мессенджеров не располагаются в стране. Причиной такого решения также стали инциденты потери данных с Facebook.
«Нам необходимо найти способ обмениваться зашифрованными сообщениями, которые не расшифруют в США или России», — передают «Известия» сообщение представительницы ведомства.
Сообщается, что мессенджер уже проходит тестирование, а его полное внедрение планируется в ближайшие месяцы.
Напомним, что ранее сообщалось о создании в Крыму нового мессенджера «Диалог М», который разрабатывается с 2014 года.