Пользователи жалуются на проблемы с доступом к Google в России 

По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы, а также на почту Google и связанные с ним ресурсы. По данным мониторинговых сайтов, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске. Официальных комментариев Роскомнадзора пока не поступало. Ранее СМИ сообщили, что Google отключил возможность обхода блокировок через свой домен. Напомню, 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Несмотря на все усилия, мессенджер продолжает работать, а его аудитория даже возросла.