Ещё
Пользователи жалуются на проблемы с доступом к Google в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к Google в России 

Авторадио 22 апреля 2018
Фото: Spb IT
По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы, а также на почту Google и связанные с ним ресурсы. По данным мониторинговых сайтов, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске. Официальных комментариев Роскомнадзора пока не поступало. Ранее СМИ сообщили, что Google отключил возможность обхода блокировок через свой домен. Напомню, 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Несмотря на все усилия, мессенджер продолжает работать, а его аудитория даже возросла.
Авторадио: последние новости
Оголенные мужские ноги в шлепанцах взбесили женщин Блокировка Telegram приобрела рекордный масштаб У некоторых пользователей в России этой ночью возникли проблемы с доступом к сайту Google
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение90
У россиян снова попросят денег231
Индия лишила Россию Су-57491
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском15
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение