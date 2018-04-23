Французы запустят собственный государственный мессенджер для чиновников 

Во Франции решили создать собственный сервис по обмену зашифрованными сообщениями. Такие меры обусловлены страхом перед иностранными организациями, которые могут получить доступ к разговорам высших чиновников страны. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Reuters.
Новый мессенджер станет обязательным для государственных работников Франции к лету 2018 года.
По данным Национального совета по цифровым технологиям, ведомство включит в работу сервис для обмена «зашифрованными сообщениями», доступ к которым не получат ни в США, ни в России.
Париж, добавили в Совете, вынужден предполагать потенциальные утечки, наподобие тех, с которыми столкнулась социальная сеть Facebook.
Тестированием приложения заняты более 20 высших государственных служащих страны.
Google прокомментировал жалобы пользователей на работу некоторых сервисов компании. Проблемы, как утверждают в Сети, возникли почти у 20 интернет-ресурсов после блокировки Telegram Роскомнадзором.