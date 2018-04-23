Французы запустят собственный государственный мессенджер для чиновников

Во Франции решили создать собственный сервис по обмену зашифрованными сообщениями. Такие меры обусловлены страхом перед иностранными организациями, которые могут получить доступ к разговорам высших чиновников страны. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Reuters.

Новый мессенджер станет обязательным для государственных работников Франции к лету 2018 года.

По данным Национального совета по цифровым технологиям, ведомство включит в работу сервис для обмена «зашифрованными сообщениями», доступ к которым не получат ни в США , ни в России

Париж, добавили в Совете, вынужден предполагать потенциальные утечки, наподобие тех, с которыми столкнулась социальная сеть Facebook.

Тестированием приложения заняты более 20 высших государственных служащих страны.