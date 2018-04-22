«Нарушение вердикта суда»: Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых ряд IP-адресов Google, которые мессенджер Telegram использовал для обхода блокировки. В американской компании сообщили, что разбираются с сообщениями россиян, пожаловавшихся на отсутствие доступа к некоторым сервисам Google . Ранее РКН предпринял аналогичные действия в отношении IP-адресов Amazon, которые Telegram применял в тех же целях.

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации ряд IP-адресов Google, так как они используются для обхода блокировки мессенджера Telegram.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России . В связи с этим Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в РФ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Ранее российские пользователи сообщали, что некоторые сервисы Google стали недоступны. Проблемы фиксировали, в частности, в Москве Красноярске . В Google сообщили, что проверяют жалобы.

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google​​​. Мы разбираемся в этих сообщениях», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы американской компании.

Ранее Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса Amazon, которые Telegram пытался использовать в тех же целях. Среди заблокированных оказалось более 650 тысяч адресов.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — заявил глава ведомства Александр Жаров.

По данным газеты «Коммерсантъ», РКН внёс в чёрный список более 15 млн IP-адресов в связи с блокировкой мессенджера.

О начале блокирования Telegram было объявлено 16 апреля. Соответствующее решение было вынесено Таганским судом Москвы. Таким образом суд удовлетворил иск Роскомнадзора к мессенджеру, который отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По мнению истцов, позиция Telegram угрожает интересам государства и играет на руку экстремистам.

Ведомство также начало блокировать VPN и прокси-сервисы, которые пользователи используют для обхода блокировки Telegram.

«Ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам, которые предоставляют доступ к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен по решению Таганского районного суда», — сообщали в пресс-службе РКН.

В то же день Роскомнадзор создал горячую линию для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.

Владелец Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют никаких действий от пользователей. Он также подчеркнул, что сервис сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Дуров также заявил, что даже после блокировки в России активность пользователей Telegram не снизилась. Он подчеркнул, что российский рынок важен для него по личным причинам, и пообещал отстаивать право россиян на тайну переписки.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT объяснил, что в ситуации с блокировкой Telegram речь идёт не о борьбе с мессенджерами.

«В данном случае не идёт борьба с мессенджерами, а исполняется решение суда. Я вам напомню, что по закону об организации распространения информации сначала ФСБ выиграла два суда, и это было связано с тем, что ФСБ оперативно доказала, что именно мессенджер Telegram использовался в ходе подготовки террористических атак, а также для общения террористов во время этих атак в России и за её пределами», — сказал Жаров.

Павел Дуров же убеждён, что даже после блокировки мессенджера террористическая угроза в стране останется на прежнем уровне.

Между тем, юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера. Об этом заявил адвокат Павел Чиков

«К началу мая мы соберём все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа», — написал он в своём канале в Telegram.

По его словам, вести дела против ведомства готовы 20 юристов из различных городов России.