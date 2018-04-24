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Роскомнадзор разъяснил причину появления нового приказа об ограничении доступа к ресурсам
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Роскомнадзор разъяснил причину появления нового приказа об ограничении доступа к ресурсам 

ТАСС 23 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Обновленный проект приказа Роскомнадзора, регулирующего идентификацию информационных ресурсов в целях ограничения доступа к ним, который ранее был размещен на портале проектов нормативных правовых актов, не имеет отношения к ситуации с блокировкой мессенджера Telegram, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Роскомнадзор опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru новую версию проекта приказа о «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам». По данным «Коммерсантъа», проект Роскомнадзора вводит новое основание для внесения в реестр запрещенных ресурсов — судебное решение по делу об административном правонарушении. Опрошенные изданием эксперты считают, что документ нужен для легализации блокировки миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.
"Размещенный на портале regulation.gov.ru проект приказа Роскомнадзора, публикации о котором появились в ряде СМИ, никакого отношения к ситуации вокруг Telegram не имеет. Приказ разработан на основании части 2.1 статьи 9 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Его цель — формирование правовых оснований для внесения доменных имен интернет— ресурсов в реестры для блокировки операторами связи, если в соответствующих решениях судов и иных уполномоченных органов содержатся технические ошибки", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным Роскомнадзора, практика показала, что иногда написание указателей доменных имен в решениях судов и иных уполномоченных органов содержат технические ошибки (ошибка в букве, слэш направлен не в ту сторону и т. д.). В таком случае внести указатель доменного имени в реестр не представляется возможным.
"Приказ дает возможность избегать таких ситуаций. На основании приказа специалисты Роскомнадзора будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса. Иных целей приказ не преследует", — отмечает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве уточнили, что приказ, подписанный руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым, был направлен на регистрацию в Минюст России 7 марта, пункт 1 документа содержал те же положения, что и проект приказа, размещенный сейчас на портале regulation.gov.ru. Документ был возвращен в Роскомнадзор в связи с необходимостью внесения корректировок в текст. «В настоящее время на основании установленной правительством процедуры приказ вновь размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения и внесения предложений», — отмечается в сообщении пресс-службы.
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