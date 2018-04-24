Роскомнадзор придумал основания для борьбы с обходом блокировок

Роскомнадзор опубликовал новую версию приказа, который регулирует обход блокировок. Новые основания для внесения сайта в черный список позволят легализовать блокировку IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram, считают эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ».

В документе говорится, что основанием для внесения сайтов в реестр запрещенных ресурсов для блокировки могут быть «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу».

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, у Роскомнадзора не было правовой базы для блокировки IP-адресов, которые использует Telegram. Предполагается, что теперь действия ведомства станут легальными.