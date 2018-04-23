Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке ряда ресурсов Google

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что ряд ресурсов Google внесены в реестр запрещенной информации. В частности, Ip-адреса Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive не вносились в реестр запрещенной информации, сообщили в службе. Мобильные приложения при этом тоже доступны.

Отмечается, что информация о блокировке системы проверки Google «Вы не робот?» тоже не соответствует действительности. Проблемы с доступом к этому ресурсу могут возникать у незначительного числа мелких операторов, которые не имеют полноценных систем фильтрации, отметили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.