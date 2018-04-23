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Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке ряда ресурсов Google
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Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке ряда ресурсов Google 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Роскомнадзор опроверг информацию о том, что ряд ресурсов Google внесены в реестр запрещенной информации. В частности, Ip-адреса Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive не вносились в реестр запрещенной информации, сообщили в службе. Мобильные приложения при этом тоже доступны.
Отмечается, что информация о блокировке системы проверки Google «Вы не робот?» тоже не соответствует действительности. Проблемы с доступом к этому ресурсу могут возникать у незначительного числа мелких операторов, которые не имеют полноценных систем фильтрации, отметили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
При этом Роскомнадзор не имеет отношения и к возможным проблемам с доступом к сайту юридического факультета МГУ. Он расположен в облачном сервисе университета, который не используется Telеgram для работы в России, говорится в сообщении ведомства.
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