Роскомнадзор не вносил YouTube в реестр запрещенной информации

"В связи с публикацией сообщений об ограничении доступа к сетевым ресурсам компании Google информируем, что Ip-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись", — говорится в сообщении.

До этого ведомство заявило, что IP-адреса Google Play и Google Drive не вносились в список запрещенных. Ведомство также опровергло информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (captcha).

Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.

В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России. В Google тогда сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения пользователей о сбоях.