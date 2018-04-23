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Роскомнадзор не вносил YouTube в реестр запрещенной информации
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Роскомнадзор не вносил YouTube в реестр запрещенной информации 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Роскомнадзор не вносил YouTube в реестр запрещенной информации, сообщило ведомство в понедельник.
"В связи с публикацией сообщений об ограничении доступа к сетевым ресурсам компании Google информируем, что Ip-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись", — говорится в сообщении.
До этого ведомство заявило, что IP-адреса Google Play и Google Drive не вносились в список запрещенных. Ведомство также опровергло информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (captcha).
Роскомнадзор объяснил недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи.
В воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять Telegram использовать их для обхода блокировок. Ряд пользователей в воскресенье жаловались, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России. В Google тогда сообщили РИА Новости, что проверяют сообщения пользователей о сбоях.
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