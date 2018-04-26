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Песков призвал не драматизировать проблемы блокировки Telegram
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Песков призвал не драматизировать проблемы блокировки Telegram 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Собака
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не драматизировать и не иронизировать в связи со сложностями, с которыми столкнулся Роскомнадзор при блокировке мессенджера Telegram.
На вопрос журналистов, работает ли у него Telegram, Песков сказал: «Да, работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями». Которые случаются то чаще, то реже. «Очевидно, Роскомнадзор выполняет предписания закона, решение суда», — заметил он.
"Очевидно, что технологически выполнить решение суда не просто, но вместе с тем ведомство планомерно работает", — продолжил пресс-секретарь президента.
"Если произошла в связи с технологическими причинами задержка, то, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать в этой связи. Ведомство работает, работает большое количество специалистов", — подчеркнул Песков.
На вопрос об убытках, которые несут компании от блокировки мессенджера, пресс-секретарь главы государства сказал: «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки, какая методика подсчета».
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