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WatsApp позволит пользователям загружать удаленные мультимедиа файлы
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WatsApp позволит пользователям загружать удаленные мультимедиа файлы 

Газета.Ru 1 час назад
Программисты WhatsApp в бета‐версию приложения добавили новую функцию, позволяющую повторно загружать удаленные со смартфонов фотографии и видеоролики, передает телеканал «360».
Отныне мессенджер будет хранит удаленные файлы на своих серверах, что позволит их снова загрузить в случае необходимости. Ранее мультимедийный файл автоматически удалялся через 30 дней.
Теперь, даже после совершения успешной загрузки, WhatsApp не удаляет файлы с сервера, а хранит их у себя неограниченное количество времени, что позволяет пользователям загружать его снова. Однако за информационную безопасность волноваться не стоит: данные владельцев аккаунтов будут защищены сквозным шифрованием.
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