Windows начал блокировать uTorent, приняв программу за вирус

Windows начала распознавать в популярном торрент‐клиенте uTorrent вредоносную программу, передает телеканал "360".

Все современные версии Windows содержат антивирусную программу Defender. По версии антивируса, торрент-клиент — "потенциально нежелательное программное обеспечение". Так же считают антивирусы NOD32, Sophos, TrendMicro и другие. По данным Microsoft, uTorrent негативно влияет на производительность вашей системы.

При работе программы вылезает предупреждение о серьезной угрозе для устройства, но при запуске пользователи не сталкивались с какими-либо предупреждениями.

Владелец uTorrent BitTorrent Inc говорит, что это лишь ложное срабатывание из-за ошибки в последнем обновлении ПО. Он говорит, что на сайте это обновление больше недоступно, однако VirusTotal по-прежнему показывает uTorrent как вредоносную программу.

Претензии к торрент-клиенту начали появляться давно: от слабой безопасности, до незаконного майнинга через чужие компьютеры или простых багов.