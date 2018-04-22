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Windows начал блокировать uTorent
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Windows начал блокировать uTorent, приняв программу за вирус 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Windows начала распознавать в популярном торрент‐клиенте uTorrent вредоносную программу, передает телеканал "360".
Все современные версии Windows содержат антивирусную программу Defender. По версии антивируса, торрент-клиент — "потенциально нежелательное программное обеспечение". Так же считают антивирусы NOD32, Sophos, TrendMicro и другие. По данным Microsoft, uTorrent негативно влияет на производительность вашей системы.
При работе программы вылезает предупреждение о серьезной угрозе для устройства, но при запуске пользователи не сталкивались с какими-либо предупреждениями.
Владелец uTorrent BitTorrent Inc говорит, что это лишь ложное срабатывание из-за ошибки в последнем обновлении ПО. Он говорит, что на сайте это обновление больше недоступно, однако VirusTotal по-прежнему показывает uTorrent как вредоносную программу.
Претензии к торрент-клиенту начали появляться давно: от слабой безопасности, до незаконного майнинга через чужие компьютеры или простых багов.
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