В работе Viber произошел сбой 

Сбой в работе мессенджера Viber наблюдается в нескольких городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кемерове, а также у пользователей Белоруссии, Польши и Украины, следует из данных на странице сервиса Downdetector, передает НСН.
Согласны данным сервиса, сбой произошел около 20:00 мск.
Viber ("Вайбер") — приложение, которое позволяет совершать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернет-трафика) между пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, изображения, видео— и аудиосообщения, документы и файлы.