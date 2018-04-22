В работе Viber произошел сбой

Согласны данным сервиса, сбой произошел около 20:00 мск.

Viber ("Вайбер") — приложение, которое позволяет совершать бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только интернет-трафика) между пользователями с установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, изображения, видео— и аудиосообщения, документы и файлы.